ESKİŞEHİR Ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere 19 Mayıs süprizi - Son Dakika

Ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere 19 Mayıs süprizi

ESKİŞEHİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrenci yurtlarında kalan yabancı öğrencilere üstü açık otobüsle konser düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllülerinden oluşan grup, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelerine dönemeyen Şirintepe Mahallesi'ndeki Emine Hatun Öğrenci yurdunda kalan yabancı öğrencilere, otobüsün üzerinde konser düzenledi. Öğrenciler, yurt binası önüne gelen otobüsü ellerinde Türk bayrakları ile karşılarken, çalınan marş ve şarkılara eşlik etti.

'ONLARA BAYRAM COŞKUSUNU YAŞATMAK İSTEDİK'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, yurtta kalan yabancı öğrencilere bayram coşkusunu yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu yurdumuzda koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönemediği için misafir ettiğimiz 98 yabancı öğrencimiz var. Bütün ihtiyaçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sağlıyoruz. Bugün onların günü. Mahsun olmalarını istemedik. Bu gençlerimiz bizim her şeyimiz. Yurdumuzda kalan bu gençlerimize bir nebze olsun bayram coşkusunu yaşatmak istedik. Onlar mutlu oldularsa bizim için de bu bir mutluluk olur. Yabancı öğrenciler Türkiye'yi ve Türk milletini çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Onlar her şeye layık? diye konuştu.