Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Kazım Aksoy, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Aksoy'a yeni görevinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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