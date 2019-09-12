Son Dakika Haberleri: Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

2 saat önce

Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Kazım Aksoy, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Aksoy'a yeni görevinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir, Çomaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
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