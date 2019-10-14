Son Dakika Haberleri: Eskişehir ulusal ve uluslararası turizm kongrelerine ev sahipliği yapacak
Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir ulusal ve uluslararası turizm kongrelerine ev sahipliği yapacak

Eskişehir ulusal ve uluslararası turizm kongrelerine ev sahipliği yapacak

28 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ), 16-19 Ekim tarihlerinde "20. Ulusal Kongresi" (UTK20) ve "4. Uluslararası Turizm Kongresi"ne (ITC2019) ev sahipliği yapacak.

Eskişehir ulusal ve uluslararası turizm kongrelerine ev sahipliği yapacak, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ), 16-19 Ekim tarihlerinde "20. Ulusal Kongresi" (UTK20) ve "4. Uluslararası Turizm Kongresi"ne (ITC2019) ev sahipliği yapacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Turizm Kongresi Danışma Kurulu, 2019 yılında geleneksel ulusal kongre ile eş zamanlı olarak Uluslararası Turizm Kongresinin Eskişehir'de ilk kez birlikte düzenlenmesine karar verdi.

Turizmde gelişim gösteren Eskişehir'de düzenlenecek iki kongrenin ana teması "Şehir turizmi" olarak belirlendi.

Sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve turizm akademisyenlerinin bir araya gelerek şehir turizmine ilişkin konuları değerlendirecekleri kongre, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın desteğiyle AÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kongrenin Yürütme Kurulu Başkanlığını AÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, yardımcılıklarını ise Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çağıl Hale Özel ile Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz üstleniyor.

İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Polonya, İran, Endonezya, Kıbrıs, Azerbaycan ve Bosna Hersek gibi pek çok ülkeden davetlinin kongre için Eskişehir'e geleceği duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:49 Kaynak: AA
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