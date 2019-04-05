Eskişehir Üniversitedeki Dehşetin Kurbanlarını Karanfillerle Anıldı

Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını karanfillerle anıldı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
'nde (ESOGÜ
) araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın (33), Fakülte Sekreteri Fatih
Özmutlu (48), Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak (33) ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35), dehşetin birinci yılında yakınları tarafından fotoğraflarının bulunduğu 'eğitim şehitleri' köşesine karanfiller bırakılarak anıldı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde geçen yıl 5 Nisan
günü, araştırma görevlisi Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Üniversite yaşanan dehşetin birinci yılında hayatını kaybedenlerden fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'nun babası Arif ile oğlu Göktuğ Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan'ın kardeşi Mustafa Armağan
ve kayınbiraderi Çağrı Şeker, avukatlar Özgür Çörez ve Ahmet Gürcan Orhan Kırklalılar Derneği'nde bir araya geldi. Avukat Ahmet Gürcan Orhan, hala katil zanlısı Volkan Bayar hakkında iddianamenin tamamlandığını söyledi.
'İDDİANAME HENÜZ HAZIRLANMADI'
Soruşturmanın gizliliği nedeniyle yeterli bilgiye sahip olamadıklarını ifade eden Av. Orhan, 'Bilinmesini isteriz ki göz göre göre gelen bu cinayetin tüm sorumluları hakkında Türk yargısı nezdinde her türlü yasal yola başvuracak ve cinayette ihmali, desteği ve yardımı olan herkesin hukuk karşısında gereken cezayı alması için tüm gücümüzle çalışacağızö dedi. Av. Orhan adli soruşturmanın yanı sıra YÖK tarafında da bir inceleme yapıldığını ancak bir henüz sonuca ulaşılamadığını da sözlerine ekledi.
ANMA TÖRENİNE YAKINLARINDAN TEPKİ
Akademisyenlerin ölüm yıldönümü nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de bir anma töreni düzenlendi. Ancak hayatını kaybeden akademisyenlerin ailelerine törende söz hakkı verilmemesi ve öğrencilerin programa alınmaması tepkilere neden oldu. Davaya bakan Avukat Ahmet Gürcan Orhan, 'eğitim şehitleri' yakınlarının törene tepki olarak katılmadığını belirterek şunları söyledi
'Bugün üniversitede de anma töreni düzenlenmektedir. Ne yazık ki, rektörlükçe düzenlenen programda gözü yaşlı ailelere talep etmelerine rağmen konuşma hakkı verilmemiştir. Törene katılım çok sınırlı tutulmuş, eğitim şehitlerimizin çalışma arkadaşlarının ve şehitler adına anı defteri açan, üzüntülerini her fırsatta dile getiren öğrencilerin anma programına katılmalarına izin verilmemiştir. Göz göre göre gelen cinayet sonucu akademisyenlerini koruma konusunda hiçbir güvenlik tedbiri alamayan üniversite yönetimi, bugünkü tavrıyla ailelerinin acılarının katmerlenmesine neden olmuştur. Her ne kadar rektörlük anma programını içerik olarak olumlu karşılasak da, programa katılmama sebebimiz, ailelere söz hakkı tanınmaması, öğrenci ve çalışma arkadaşlarının program dışında tutulmasıdırö
FOTOĞRAFLARINA KARANFİLLER BIRAKTILAR
Dernekte yapılan açıklamaların ardından hayatını kaybedenlerin yakınları Eğitim Fakültesi'nde akademisyenlerin fotoğraflarının bulunduğu 'eğitim şehitleri' köşesine karanfiller bıraktı. Bu sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
HAKARET DAVASINDA KÜFÜR EDİP ODADAN ÇIKTI
Öte yandan Volkan Bayar'ın olaydan 2 gün önce tehdit ettiği akademisyen Yalçın Bay'ın şikayeti üzerine Eskişehir 9'ncu Asliye Ceza Mahkemesi
'ne 'tehdit ve hakaret' suçundan dava açıldı. Duruşmaya Volkan Bayar tutuklu olduğu Kocaeli
2'nolu F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı. Mahkemede ifade vermek istemediğini söyleyen Volkan Bayar, hakaretlerde bulunarak 'Mahkeme hakiminin de Yalçın Bay'ın da hepsinin de anasını sinkaf edeyimö dedikten sonra SEGBİS odasından ayrıldı. Mahkeme davayı ileri bir tarihe erteledi.