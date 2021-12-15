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Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında - Son Dakika

Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında

15.12.2021 15:17
Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka sayısı Eskişehir ve Bilecik'te artarken, Kütahya'da düştü arttı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka sayısı Eskişehir ve Bilecik'te artarken, Kütahya'da düştü arttı. Bir önceki haftaya göre en çok artış görülen 10 şehir arasında Eskişehir de yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık'ı kapsayan haftalık koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 311,53 seviyesinden 24,19 artışla 335,72'ye yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 255,42'den 56,35 azalışla 199,07'ye düştü. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 380,40'tan 7,32 artışla 387,72 seviyesine çıktı. Önceki haftaya göre, vaka sayısında en çok artış görülen ilk 10 şehir; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane oldu.

Verilere göre, aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 83,5 ile kayıtlara geçti. Bu oran Bilecik'te yüzde 81,5, Kütahya'da ise yüzde 77,4 oldu.

Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında

Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında - Son Dakika
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