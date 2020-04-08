Eskişehir Valiliği dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

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Eskişehir Valiliği dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
6 saat önce
Eskişehir Valiliği yardım bahanesinesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Eskişehir Valiliği yardım bahanesinesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Eskişehir'de bazı kişilerin "Eskişehir Valiliği tarafından görevlendirildik ya da Eskişehir Valiliğinden geliyoruz" söylemleriyle engelliler adına düzenlenen sözde kampanya için para talep ettiği duyumu alındığı bildirildi.
Eskişehir Valiliğinin bu tür düzenlemiş bir kampanyasının olmadığı vurgulanan açıklamada, "Bu gibi taleplerde karşılaşan vatandaşlarımız durumu en yakın kolluk birimlerimize ihbar etmesini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:04 Kaynak: AA
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