Eskişehir Valiliği hizmet binasında Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Eskişehir Valiliği hizmet binasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların termal kamerayla kontrol edilmeye başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hizmet binasının girişlerine yerleştirilen termal kamera sistemi ile gelen vatandaşların vücut ısılarının anlık ölçüldüğü belirtildi.

Vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olanların ağlık kuruluşlarına yönlendirileceği duyurulan açıklamada, hem hastalığın teşhisine katkı sağlamayı hem de vatandaşların ve personellerin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasını engellemenin amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Valilik binasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini, vatandaşların ve personelin kullanması amacıyla uygun noktalara dezenfektan konulduğunu aktardı.