İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından edilen duanın ardından 5 bin 700 koli yardım malzemesini taşıyan tırlar Ankara 'ya uğurlandı.

Pakistan'daki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler destek verdi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

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