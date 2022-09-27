Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

27.09.2022 11:48
Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir Valiliği koordinesinde toplanan 4 tır insani yardım malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde toplanan 4 tır insani yardım malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.

Pakistan'daki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler destek verdi.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından edilen duanın ardından 5 bin 700 koli yardım malzemesini taşıyan tırlar Ankara'ya uğurlandı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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