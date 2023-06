Eskişehir Valiliği, LGBTİ Onur Haftası etkinliklerine 30 günlük yasak getirdi

Haziran ayının sonlarında LGBT bireyler ve LGBT bireylere destek veren kişiler tarafından 'Onur Haftası' adı altında düzenlenen etkinliklere, Eskişehir Valiliği tarafından yasak getirildi. Onur Haftası dahilinde gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler için getirilen yasak hakkında Eskişehir Valiliği tarafından kamu duyurusu yayınlandı.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, Haziran ayının sonlarında 'Onur Haftası' adı altında ilimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiği, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterdiği; tüm bunlar göz önüne alındığında yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzer halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

YASAK 14 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdare Kanunu'nun 11'inci maddesinin a ve c fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesindeki hükümler gereğince, ilimiz genelinde (Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere) LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma, toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliği'nin 14.06.2023 tarih ve 232 sayılı kararı ile 15.06.2023 tarihi saat 00.01 ile 14.07.2023 tarihi saat 24.00'a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.