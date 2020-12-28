Eskişehir Valiliği'nden huzurevindeki koronavirüs ölümlerinde ihmal iddialarına soruşturma izni (2) - Son Dakika

'ADALETE SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ'

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevi'nde idari personel olarak çalışırken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Sadık Kaya'nın kızı Merve Erdoğan, Eskişehir Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermesine çok sevindiklerini söyledi. Adalete güvendiklerini belirten Erdoğan, tek isteklerinin, babasının ölümünde ihmali olan kişilerin yargılanması olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Babamın şeker, tansiyon ve obezite gibi kronik hastalıkları vardı. O gün şiddetli bir üşüme başladı. Ateş gibi hiçbir belirti olmadı. Biz grip olduğunu düşündük açıkçası. O süre zarfında bana, eşime, anneme ve çocuğuma da koronavirüs bulaşmış. Biz bilmiyorduk. 10 Nisan günü ben çalışırken tekrar haber geldi. Apar topar huzurevinden hastanelere taşındılar, babamın pozitif olduğunu öğrendik. O süreçte babam izin ve rapor alamadı. Üçlü hekim raporunun ne olduğunu ben bilmiyordum o güne kadar. Bir hastaneye gidip 3 ayrı doktordan bir rapor alıp, kronik rahatsızlığı olduğunu o şekilde ispat edebilirmiş. O sırada da bütün hastaneler pandemi hastanesine çevrilmişti ve gidip böyle bir rapor almasının imkanı bile yoktu. Emeklilik dilekçesini vermeye gitti, o sırada yeni bir genelge gelmiş ve emeklilikler durdurulmuş. Emekli de olamadı" dedi.

'BABAMIN SÖZLERİNİ VASİYETİ KABUL ETTİM'

Babası Sadık Kaya'nın hastanede yaklaşık 10 gün normal serviste tedavi gördüğünü daha sonra ise yoğun bakıma alındığını anlatan Merve Erdoğan, vücudundaki oksijen miktarı azalmaya başladığında entübe edildiğini söyledi. Erdoğan, "16 gün entübe kaldı. O sırada annem hastanedeydi, biz evde tedavi görüyorduk. Sonra 5 Mayıs'ta babamı kaybettik. Biz soruşturma başlattık bu konuda. Bizim aslında derdimiz ne Alper beyle ne de Meryem hanımla. Biz sorumlular kimse, onların cezalandırılmasını istedik. Benim böyle bir işe kalkışmamın tek sebebi babamla olan son konuşmamız. 'Kızım artık haksızlık kapansın. Kim suçluysa artık cezasını çeksin' dedi. Ben bu sözleri babamın vasiyeti kabul ettim, o yüzden böyle bir yola başvurdum. Önce 2 sağlık çalışanına soruşturma izni verildi, fakat biz itiraz ettik. Elimizdeki tüm doktor raporlarını falan sunduk. 2008'den bu yana babamın bütün doktor raporları elimizde mevcut. Onları sunduk, sayın valimiz onay verdi, yeni soruşturmalar başlatıldı. Ek soruşturmalar yapıldı. Onun neticesinde Meryem Türk ve Alper Sezer'e de soruşturma izni verildi. Adalete sonuna kadar güveniyoruz. Bu durum bizim adalete olan inancımızı daha da artırdı. En azından kimin suçu olup olmadığına yargı karar verecek. Bizim kimseyle kişisel bir sıkıntımız yok zaten. Bizim ne çektiğimizi bir Allah bir de biz biliyoruz. Kimsenin canı yanmasın artık, biz onun derdindeyiz" diye konuştu.