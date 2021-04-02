Eskişehir Valiliği'nden ikinci el ve hurda eşyalar hakkında yeni kararlar - Son Dakika

Eskişehir Valiliği'nden ikinci el ve hurda eşyalar hakkında yeni kararlar

02.04.2021 16:43
Eskişehir Valiliği'nden ikinci el ve hurda eşyalar hakkında yeni kararlar, System.String[]

Eskişehir Valiliği, ikinci el ve hurda eşyaların alım-satımında vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için yetkili makamlarca gerekli denetimlerin yoğunlaştırılacağını belirterek konuyla ilgili aldığı yeni kararları açıkladı.

Eskişehir Valiliği, ikinci el ve hurda eşyaların alım-satımında vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için yetkili makamlarca gerekli denetimlerin yoğunlaştırılacağını belirterek konuyla ilgili aldığı yeni kararları açıkladı.

Hırsızlık suçuna konu olan ikinci el ve hurda eşyaların satışının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanarak kamu düzeninin sağlaması amacıyla Eskişehir Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamada, konuyla hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayının sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla; hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişilerin kimlik, adres bilgilerini aynı zamanda eşya, miktar ve özelliklerini belirtir. Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme gibi eşyaların ikinci el olarak alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirterek ikinci el malzeme alım satım belgesinin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi gerekir. Yukarıda belirtilen ikinci el eşyaların alım-satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi, hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması, hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işyeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması, seyyar hurdacılık yapan şahısların mahalli idareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi, 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması, tanzim edilen ikinci el malzeme alım satım belgesinin 1 yıl süre ile saklanması, hususlarına riayet edecektir."

Başta kolluk ve zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği anlatılan açıklamada, "Yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır." diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

Hırsızlık, Eskişehir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir Valiliği'nden ikinci el ve hurda eşyalar hakkında yeni kararlar - Son Dakika


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