Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor - Son Dakika
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Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor

12.05.2022 17:35
Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor

Eskişehir Valiliği'nin, şehirde 15 günlük süreyle alınan etkinlik yasağı kararına müzik festivali yapmayı planlayan organizasyon şirketinin yaptığı itiraz üzerine mahkemeye verdiği yazılı savunmada, Bursa'daki terör saldırısını örnek gösterilip, Anadolu Fest'in güvenlik riski taşıdığının belirtildiği ifade edildi.

Eskişehir Valiliği, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 10 Mayıs itibarıyla 15 günlüğüne yasakladı. Kentte 12- 15 Mayıs tarihleri arasında müzik festivalini yapmayı planlayan organizasyon şirketi ise kararın iptali talebiyle Eskişehir İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Eskişehir Valiliği'nin yasaklarla ilgili savunmasını alıp, başvuruyu reddetti. Organizasyon şirketi avukatı Hüseyin Akçar, mahkeme kararı sonrası 4 günlük müzik festivalinin 9 - 12 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği'nden festival yasağı hakkında açıklama: Terör riski taşıyor

VALİLİK SAVUNMA YAZISI GÖNDERDİ

Eskişehir Valiliği'nden İdare Mahkemesine gönderilen savunma yazısında şunlara yer verildi;

"DEAŞ, PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda ülkemiz genelinde ses getirecek eylemler hazırlığı içinde bulundukları, Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı mola tesislerinde yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması, benzer etkinlikler planlanırken gelişigüzel yer seçimi yapılması, gerekli izinlerin son güne bırakılması, daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde mevzuat kapsamında suç sayılan birçok fiilin tespit edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulmadan etkinlik planlandığı, ayrıca DEAŞ terör örgütü ile ilgili istihbarı bilgi bulunduğu, 20/04/2022 tarihinde Bursa'da yapılan saldırıyı üstelenen şahısların halen yakalanamadığı göz önünde bulundurulduğunda düzenlenmek istenen etkinliğin risk taşıdığı"

ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Festivalde, aralarında Teoman, Can Bonomo, Haluk Levent, Levent Yüksel, Emre Aydın, Hayko Cepkin, Gazapizm ve Yeni Türkü gibi sanatçıların sahne alacağı platform, karar sonrası söküldü. Festivalin yapılacağı alan tamamen boşaltıldı.

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Kaynak: DHA

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