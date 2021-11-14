Eskişehir Valiliğinden hastane müdürünün görev yerinin değiştirildiği iddiasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Eskişehir Valiliğince, Mahmudiye ilçesinde hastane müdürünün görev yerinin değiştirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Kasım tarihinde bazı medya kuruluşlarınca yer verilen 'Kaymakamın işe gelmeyen eşi için tutanak hazırlayan hastane müdürü sürüldü' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili haberlerde başka bir ilçeye güya sürüldüğü iddia edilen Mahmudiye Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar ile ilgili herhangi bir atama ya da görevlendirme işlemi yapılmamıştır. Mahmudiye Kaymakamının eşi görevli bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurumundaki mesaisine düzenli olarak riayet etmekte olup işini aksattığına dair herhangi bir şikayet bulunmamaktadır."