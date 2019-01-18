Eskişehir Valiliğinden Sahte 'Sosyal Medya' Açıklaması
1 saat önce
Eskişehir Valiliği, son dönemde sosyal medya üzerinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve valilik adına açılan sahte hesaplar sebebiyle bir açıklama yayınladı.
Eskişehir
Valiliği, son dönemde sosyal medya üzerinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak
ve valilik adına açılan sahte hesaplar sebebiyle bir açıklama yayınladı.
Sahte hesapları açan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başladığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son zamanlarda sosyal medya ortamında gerek valiliğimiz gerekse Valimiz Sayın Özdemir Çakacak adına sahte hesaplar açılarak kamuoyunu yanıltıcı, gerçeğe aykırı paylaşımlarda bulunulduğu müşahade edilmiştir. Bunlar hakkında gerekli işlemler yapılmakla birlikte aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Valiliğimize ait Facebook
hesabı www.facebook.com/eskisehirvaliligi, Twitter
hesabı ise https://twitter.com/eskvaliligi olup; Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'a ait Facebook hesabı www.facebook.com/OzdemirCakacak, Twitter hesabı https://twitter.com/ozdemircakacak'tır. Valiliğimize ve sayın valimize ait Instagram
hesabı bulunmamaktadır. Valimiz Sayın Özdemir Çakacak ve valiliğimiz adına bu hesapların dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:17 Kaynak: İHA
Zimbabve'de Günlerdir Devam Eden Gösteriler Nedeniyle İnternet Erişimi Bir Kez Daha Durduruldu
Gülben Ergen, Oğlunun Yeni Yaşını Yaptığı Duygusal Paylaşımla Kutladı
Kerimcan Durmaz, Servet Değerindeki Arabasıyla 'Pes' Dedirtti
Sosyal Medya Fenomeni Soyunarak 800 Bin TL Kazandı