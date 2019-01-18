Son Dakika Haberleri: Eskişehir Valiliğinden Sahte 'Sosyal Medya' Açıklaması

Eskişehir Valiliğinden Sahte 'Sosyal Medya' Açıklaması

1 saat önce

Eskişehir Valiliği, son dönemde sosyal medya üzerinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve valilik adına açılan sahte hesaplar sebebiyle bir açıklama yayınladı.

Eskişehir Valiliğinden Sahte 'Sosyal Medya' Açıklaması, System.String[]
Eskişehir Valiliği, son dönemde sosyal medya üzerinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve valilik adına açılan sahte hesaplar sebebiyle bir açıklama yayınladı.

Sahte hesapları açan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başladığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda sosyal medya ortamında gerek valiliğimiz gerekse Valimiz Sayın Özdemir Çakacak adına sahte hesaplar açılarak kamuoyunu yanıltıcı, gerçeğe aykırı paylaşımlarda bulunulduğu müşahade edilmiştir. Bunlar hakkında gerekli işlemler yapılmakla birlikte aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Valiliğimize ait Facebook hesabı www.facebook.com/eskisehirvaliligi, Twitter hesabı ise https://twitter.com/eskvaliligi olup; Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'a ait Facebook hesabı www.facebook.com/OzdemirCakacak, Twitter hesabı https://twitter.com/ozdemircakacak'tır. Valiliğimize ve sayın valimize ait Instagram hesabı bulunmamaktadır. Valimiz Sayın Özdemir Çakacak ve valiliğimiz adına bu hesapların dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Yaşam
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