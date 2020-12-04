ESKİŞEHİR - Eskişehir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
04.12.2020 09:07
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ayyıldız, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, bunlar hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", yaşamda Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" başlıklı fotoğraflarını seçen Ayyıldız, sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesine oy verdi.
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