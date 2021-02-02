Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Ayyıldız, ziyaretinde yaptığı konuşmada, önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu Eskişehir'in hem üretim hem de istihdam bakımından Türkiye'nin önde gelen illeri arasındaki haklı yerini koruduğunu belirtti.

Eskişehir'in Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Eskişehir hiç kuşkusuz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük hamleler yapma hususunda yüksek potansiyele sahiptir. Bu kapsamda özellikle her sektör için geçerli bir ihtiyaç olan sektör ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması ve güçlendirilmesinde daha hızlı adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz. Yerli, milli ve özgün atılımları temel alan milli teknoloji hamlesini Eskişehir'de seferberlik ruhu içinde hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Nadir Küpeli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Vali Ayyıldız, Küpeli ve yönetim kurulu üyeleri, sanayicilerin talebi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Şehirde iş gücü nitelik ve verimliliğinin geliştirilmesine yönelik politikaların ortaya konulduğunu, istihdamın, verimliliğin, ekonomik-sosyal ve çevresel uyumun bir arada olduğu sürdürülebilir bir gelişmeyi hedeflediklerini aktaran Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası rekabetin en önemli bileşenlerinden biri de şüphesiz ihtiyaçlara cevap verebilen, kendini sürekli geliştiren nitelikli işgücünün varlığıdır. Bilindiği üzere ilimizde de nitelikli mesleki ve teknik eğitim almış, kendini çağın gereklerine göre yenileyen işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bölümlere ve her türlü teknik altyapıya sahip bir okulun açılması sanayimize ve geleceğimize yapılan önemli bir yatırımdır. Çağın gerektirdiği bilgi ve değerlerimizi kuşandıkları yürekleriyle büyük Türkiye'yi inşa edecek gençlerimize, eğitimcilerimize, sanayicilerimize, girişimcilerimize, KOBİ'lerimize, bütün çalışanlarımıza ve Eskişehir'imize güveniyor, okulumuzun açılışına ön ayak olan, alın teri döken herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."