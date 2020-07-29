Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Ayyıldız mesajında, bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, paylaşmanın arttığı, toplumda barış ve huzur ortamının yaygınlaştığı, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı çok özel günler olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi, milli birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe azami özen gösterilmesi gereken bir coğrafya olarak nitelendiren Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu özel günü vesile kılıp, varsa kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı bir kenara bırakmalı, saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma sağlamalı ve birliktelik ruhuyla hareket ederek, sürekli dayanışma içinde olmalıyız. Gelin bu özel günde, Kovid-19 salgınının azalarak da olsa devam etmekte olduğunu unutmadan, maske, sosyal mesafe ve temizliğe de azami oranda dikkat ederek Kurban Bayramı'nın sevincini arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla; gözü pencerede, kulağı kapıda olan yaşlılarımızla, baş tacımız olan anne ve babalarımızla, şehitlerimizin emanetleri ve aileleriyle, kahraman gazilerimizle hep birlikte paylaşalım. Millet olarak paylaşmanın ve bununla beraber Kovid-19'la mücadelenin de en güzel örneğini herkese gösterelim."