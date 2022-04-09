Eskişehir Valisi Ayyıldız, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 8 Nisan Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftara katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki iftar programı, Vali Ayyıldız'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda Roman vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

İlahi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında Vali Ayyıldız, ramazan ayının manevi atmosferinde Roman vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Romanların kültürleri ve yaşam tarzlarıyla topluma renk kattığını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Romanlar tarih boyunca halkımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çeşitli meslek dallarında ülkemize hizmet eden ve özellikle sanat alanında başarılı çalışmalar ortaya koyan Romanlar, zengin kültürleriyle toplumumuza olumlu katkılar sağlamaktadırlar. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şeklinde köklü bir yönetim anlayışında olan devletimiz, Roman vatandaşlarımızın hem kısa ve hem de uzun vadede sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesinde eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarına ilişkin amaç, hedef ve eylemler belirlemiştir. 'Yaratılanı severim, Yaradan'dan ötürü' diyen, sonsuz Allah sevgisiyle bütün insanları dil, din, ırk ayrımı gözetmeden seven ve bu sevgiyle sınırsız hoşgörü sahibi Yunus Emre gibi erenlerimizin yetiştiği bu topraklarda insan ve canlı olan tüm varlığımızın haklarını oluşturan değerlerin tüm dünyaya örnek olacak şekilde vücut bulmasını sağlamak birinci önceliğimizdir."