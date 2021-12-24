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Eskişehir Valisi Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısına katıldı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısına katıldı

24.12.2021 11:03
Eskişehir Valisi Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısına katıldı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı'na katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Sanayi Odasında (ESO) gerçekleştirilen toplantıya Vali Ayyıldız'ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Eskişehir Sanayi Odası tarafından BEBKA, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen ESO Akademi'nin imkanları dahilinde kurulacak Model Fabrika Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'de ilk kez, Türkiye'de ise 9'uncu olacak Model Fabrikanın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeyi Eskişehir ve bölge sanayisi için çok kıymetli bulduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu konuda devlet ve ilgili kurumlarımız olarak gereken her türlü desteği verdik ve vermeye hazırız. İsrafın önlenmesi ve firmalarımızda verimliliğin arttırılması konusunu özellikle bugünlerde çok değerli buluyoruz. Eskişehirli üreticilerimizin yanındayız. Eskişehir Sanayi Odasının üniversitelerle ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde tasarladığı model fabrika projesinin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise kurulacak Model Fabrika ile kentin sanayisine büyük katkı sağlanacağının altını çizdi.

ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk de proje hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısına katıldı - Son Dakika
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