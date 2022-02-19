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Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kahveci'nin mevlidine katıldı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kahveci'nin mevlidine katıldı

19.02.2022 16:13
Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kahveci'nin mevlidine katıldı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci için okutulan mevlit programına katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci için okutulan mevlit programına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Kahveci'nin Alanönü Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleştirilen mevlit programına Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kahveci'nin mevlidine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kahveci'nin mevlidine katıldı - Son Dakika
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