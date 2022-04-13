Eskişehir Valisi Ayyıldız üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Ayyıldız üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı

13.04.2022 09:14
Eskişehir Valisi Ayyıldız üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan kız öğrencilerle iftar yaptı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan kız öğrencilerle iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar öncesi yurtta barınan öğrencilerle sohbet eden Vali Ayyıldız, ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Ayyıldız, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun da hazır bulunduğu iftarın ardından Vali Ayyıldız, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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Erol Ayyıldız, Eskişehir, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Ayyıldız üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika


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