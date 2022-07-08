Eskişehir Valisi Ayyıldız, Valilik personeliyle bayramlaştı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende Valilik personeliyle bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, vali yardımcıları Kubilay Ant, Okan Leblebicier ve Akın Ağca ile birim amirleri ve personel katıldı.

Valilik personelinin bayramlarını kutlayan Vali Ayyıldız, "Allah, bayram sevincini bütün bir hayat boyu yaşamayı herkese nasip etsin. Bayramlar birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının artarak yaşandığı çok özel günlerdir. Bayram süresince görevi başında olacak emniyet ve jandarma güçlerinin, sağlık personelinin ve tüm çalışanların bayramını tebrik ederek hayırlı mesailer diliyorum. Sevdikleriniz ve ailenizle daha nice bayramları hep beraber kutlayalım." ifadelerini kullandı.