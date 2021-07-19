Eskişehir Valisi Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Kurban Bayramı mesajları - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

"Ülke ve millet olarak güvenli ve huzur içinde geleceğe ilerlerken, idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nın bölgemizde ve Müslüman aleminde yaşayan tüm kardeşlerimiz için hayırlara kapı aralamasını, rahmetinin ve bereketinin de sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullanan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Eskişehir Valiliği olarak bayramları, özel günleri, gönül bağlarını her defasında daha da güçlendirmek için bir fırsat biliyor ve Yunus'un aşk okuduğu, aşk dokuduğu bu topraklarda gönül birliği için gayret ediyoruz. Şehit aileleri ve yakınları, gazilerimiz, engelli vatandaşlarımız, çocuk ve yaşlılarımız başta olmak üzere her 'gönül'ün başımızın üstünde yeri vardır. Aziz şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, değerli mesai arkadaşlarımın, saygıdeğer Eskişehirli hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan

Çalışkan ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bir Kurban Bayramı'na daha eriştiren Rabbimize hamdediyorum. Milletimizin, tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerle kutluyor, ibadetlerimizin kabul ve makbul olmasını diliyor, bayramın her haneye neşesi ve bereketiyle girmesini temenni ediyorum. Dargınların barıştığı, dostların kucaklaştığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı müstesna bayram günlerinin, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa da hayırlar getirmesi niyazında bulunuyoruz. Küresel bir imtihana dönüşen ve etkisini halen hissettiren salgın günlerinde, kelime anlamı 'yakınlaşma' olan bir bayramı idrak etmek, bize bu yakınlaşmanın anlamı üzerine düşünme fırsatı vermektedir. Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de yüce Allah'a ve onun sevdiği şeylere yaklaşma arzusundayız."