Son Dakika Haberleri: Eskişehir Valisi Çakacak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Çakacak, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Çakacak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eskişehir Valisi Çakacak, AA'nın

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çakacak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, bunlar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akadeniz'e yolculuğu", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" başlıklı fotoğraflarını seçen Çakacak, sporda ise Ali Atmaca'nın "Hello Brother" karesine oy verdi.

Çakacak, AA'nın ülkenin önemli kurumlarından olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı, uzun yıllara dayanan tecrübesi, bilgi birikimi, kaliteli hizmetiyle ülkemizin yüzünü ağartan bir kuruluştur." dedi.

AA'nın yılın fotoğrafları oylamasının geleneksel hale geldiğini anlatan Çakacak, şöyle konuştu:

"Bizler de bu vesileyle yaşadığımız yılı yeniden hafıza olarak tarama imkanı buluyoruz. Haber, yaşam ve spor kategorilerinde her birisinden anlam çıkaracağımız önemli fotoğraflar vardı. Oylamaya katılan fotoğrafların hepsi yaşanan anı çok güzel anlatmış. Anadolu Ajansı çalışanları tarafından ortaya konulan fotoğraflar bir emeğin ürünü. Emeği geçen bütün arkadaşları canıgönülden tebrik ediyorum."

Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı, Ali Atmaca, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin kuaförde geçirdiği süre kadınları geçiyor
Eskişehir'de suya yüzde 60 zam Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:02:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Valisi Çakacak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]