Son Dakika Haberleri: Eskişehir Valisi Çakacak'ın acı günü
Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Çakacak'ın acı günü

Eskişehir Valisi Çakacak'ın acı günü

52 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi vefat etti.

Eskişehir Valisi Çakacak'ın acı günü, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi vefat etti.


Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak'ın annesi Kadriye Bayraktar vefat etti. Vali Çakacak'ın 88 yaşındaki kayınvalidesinin cenazesi, 15 Ekim Salı günü Adapazarı Merkez Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yorganlar Kabristanlığı'na defnedilecek. Cenazeye katılmak isteyenler için saat 13.00'te valilik önünden araç kaldırılacağı bildirildi. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Yeni Camii, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağını açıkladı
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad, Kürtleri korusun Fransa ile Türkiye arasında diplomasi trafiği! Erdoğan ve Akar'dan kritik görüşmeler KKTC iktidar partisinden Mustafa Akıncı çağrısı: Olası müzakerelere katılmamalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 23:52:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Valisi Çakacak'ın acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]