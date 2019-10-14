Eskişehir Valisi Çakacak'ın acı günü
52 dakika önce
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi vefat etti.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak'ın annesi Kadriye Bayraktar vefat etti. Vali Çakacak'ın 88 yaşındaki kayınvalidesinin cenazesi, 15 Ekim Salı günü Adapazarı Merkez Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yorganlar Kabristanlığı'na defnedilecek. Cenazeye katılmak isteyenler için saat 13.00'te valilik önünden araç kaldırılacağı bildirildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağını açıkladı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad, Kürtleri korusun Fransa ile Türkiye arasında diplomasi trafiği! Erdoğan ve Akar'dan kritik görüşmeler KKTC iktidar partisinden Mustafa Akıncı çağrısı: Olası müzakerelere katılmamalı