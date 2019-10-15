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Eskişehir Valisi Çakacak'ın acı günü

57 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın vefat eden kayınvalidesi Kadriye Bayraktar (88), Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir Valisi Çakacak'ın acı günü, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın vefat eden kayınvalidesi Kadriye Bayraktar (88), Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir rahatsızlığından dolayı tedavi gören Bayraktar'ın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'ye getirildi.

Vali Çakacak ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Bayraktar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yorgalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, bazı ilçe belediye başkanları, yetkililer ve aile yakınları katıldı.

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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