Son Dakika Haberleri: Eskişehir Valisi Çakacak'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Eskişehir Valisi Çakacak'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir Valisi Çakacak'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Eskişehir Valisi Çakacak'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandıSAKARYA - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın 88 yaşında vefat eden kayınvalidesi Kadriye Bayraktar, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir Valisi Çakacak'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın 88 yaşında vefat eden kayınvalidesi Kadriye Bayraktar, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği eski Kurucu Başkanı Ahmet Bayraktar'ın annesi ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi 88 yaşındaki Kadriye Bayraktar, uzun süredir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu. Tedaviye cevap vermeyen Bayraktar, evinde vefat etti. Kadriye Bayraktar için Adapazarı'nda bulunan Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile çok sayıda yakını katıldı. Bayraktar'ın cenazesi Yorgalar Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Eskişehir Valisi Çakacak'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Sakarya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:37 Kaynak: İHA
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