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Eskişehir Valisi Çakacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu

26 dakika önce

Eskişehir Valisi Çakacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulunduESKİŞEHİR - Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirdiği operasyonda yaralanan 2 özel harekat polis memurunu hastanede ziyaret eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "İki...

Eskişehir Valisi Çakacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu

ESKİŞEHİR - Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirdiği operasyonda yaralanan 2 özel harekat polis memurunu hastanede ziyaret eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "İki arkadaşımızın durumları iyi" dedi.

Yaralı polis memurlarını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığının açıklama yaptığını söyledi.

Polis memurlarının sağlık durumları hakkında konuşmasını sürdüren Çakacak, "Adana'da geçtiğimiz hafta içerisinde polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerden ikisi silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirildi. İki arkadaşımız yaralandı. Onları ziyarete geldik. Durumları iyi. Ağır değiller" dedi.

Eskişehir Valisi Çakacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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