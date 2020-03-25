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Eskişehir Valisi Çakacak'tan "yaşlılara hassasiyet" paylaşımı
7 saat önce
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine verilen desteğin bir yük değil, ancak saygı göstermek olabileceği paylaşımında bulundu.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine verilen desteğin bir yük değil, ancak saygı göstermek olabileceği paylaşımında bulundu.
Çakacak, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Yüce Türk milleti olarak bizler, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmüyoruz. Bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe sahibiz."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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