Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayınladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayınladı

05.06.2022 11:59
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Ayyıldız mesajında, çevre sorunlarına dikkati çekmek, kamuoyunda çevre bilinci ve hassasiyetinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 1972 yılında İsveç'te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran gününün "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek Bir Dünya" sloganı ile sürdürülebilir, doğa ile uyumlu ve daha temiz yaşam vurgusuyla, 21 Mayıs 2022 tarihinde resmi gazetede yayımlanan genelge ile Dünya Çevre Günü'nü kapsayan 1- 7 Haziran günlerinin 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanmasına karar verildiğini ifade eden Vali Ayyıldız, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler, kaynakların sürdürülebilir kullanımının benimsendiği, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, açlık ve yoksulluğun en aza indirildiği, çevre kirliliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için çaba göstermekle mükellefiz. Medeniyet değerlerimizden beslenen, tabiata saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışının kök salması için hepimize, özellikle ailelere ve eğitimcilere ciddi sorumluluklar düşmektedir. Temiz bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakabilmek, devletlerin olduğu kadar bireylerin de temel ilkesi olmalıdır. Bunun için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir."

Vali Ayyıldız, 2018 yılından itibaren Eskişehir'de uygulanmaya başlanılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emine Erdoğan himayelerindeki "Sıfır Atık Projesi"nin sahip olduğu yüksek düzeyli seferberlik ve toplumda atık bilinci oluşturma felsefesi doğrultusunda, Eskişehir'de atık bilinci ve kültürü oluşturma hedefinin yerine getirilmesi yönünde de ciddi adımlar atıldığını belirterek şunları ifade etti:

"Bu anlamda Eskişehir, ülkemizde projenin en etkin şekilde uygulandığı iller arasında yer almaktadır. Valiliğimizce, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ilimizin doğal kaynakları ve zenginliklerinin muhafazası ve kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için yoğun gayret çaba içerisindeyiz. Bu amaçla birçok kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, derneklerle işbirliği halinde çevresel denetim ve eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

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Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayınladı - Son Dakika

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