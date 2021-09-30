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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti

30.09.2021 09:06
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti, System.String[]

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

Vali Ayyıldız, kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Ayyıldız'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Vali Ayyıldız ile Aksoy fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Aksoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı makamında ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti

Erol Ayyıldız, Erdinç Aksoy, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika
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