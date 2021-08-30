Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, aşure dağıttı - Son Dakika

Dua edilmesinin ardından 4 bin kişilik hazırlanan aşure, Vali Ayyıldız ve beraberindekiler tarafından ikram edildi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız , 30 Ağustos Zafer Bayramı ve muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu