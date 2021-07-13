Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Dugolli Vali Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika

Vali Erol Ayyıldız, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli ve Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan'ı makamında kabul etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Ayyıldız tarafından karşılanan Büyükelçi Dugolli, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Dugolli'yi Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye ve Kosova arasındaki iyi ilişkilere değinen Vali Ayyıldız, Kosova ile geçmişten gelen bir dostlukları olduğunu, gerek ticari gerekse de tarihi bağları bulunduğunu vurguladı ve Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli'ye ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti

Eskişehir'in hızla büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu hatırlatan Vali Ayyıldız, Eskişehir'in tarihi, değerleri ve sanayideki öncü vizyonu hakkında bilgiler vererek, şehrin her alanda giderek artan bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Büyükelçi Dugolli ise Eskişehir'i ilk kez ziyaret ettiğini belirttikten sonra göstermiş olduğu nezaket ve misafirperverlikten dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkür ederek Türkiye ile Kosova arasında çok uzun yıllara dayanan ortak bir tarihin olduğuna dikkat çekti. Kosova ve Eskişehir arasındaki ilişkileri güçlendirmek gayesiyle üniversiteler ve iş dünyası ile bir araya geleceğini ifade eden Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Dugolli diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR