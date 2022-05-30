Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehit Mevlüt Kahveci'in kardeşi Ayhan Kahveci'nin nikah törenine katıldı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehit Mevlüt Kahveci'in kardeşi Ayhan Kahveci'nin nikah törenine katıldı

30.05.2022 15:26
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehit Mevlüt Kahveci'in kardeşi Ayhan Kahveci'nin nikah törenine katıldı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'nin nikah törenine katıldığı bildirildi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'nin nikah törenine katıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıydığı nikah töreninde, çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Ayyıldız'ın, genç çifte mutluluklar dilediği kaydedildi.

Vali Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz ama en azından onların emaneti ailelerine her zaman sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti devletimiz ve bizler göstermeye çalışacağız."

Açıklamada, törene, çiftin yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın katıldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehit Mevlüt Kahveci'in kardeşi Ayhan Kahveci'nin nikah törenine katıldı - Son Dakika


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