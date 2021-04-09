Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Polis Haftası ve Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda büyük bir özveriyle çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü huzur ve güvenle kutladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan emniyet teşkilatının 10 Nisan 1845'de tarihinde kurulsa da esasında polisliğin tarihinin Türk tarihi ile başladığını ifade eden Vali Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin güvenini, sevgisini ve desteğini de arkasına alarak üstün başarılara imza atan; cansiperane, cesur, kararlı ve özverili çalışmalarıyla başarıdan başarıya koşan; caydırıcılık yönüyle suçluların korkulu rüyası, şefkatli kolları ile halkımızı kucaklayan Türk Polisi; birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk polisinin 'Cumhuriyetin ve kanunların düşmanlarına karşı bir kalkan' olduğunu ifade etmiştir. Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda emin adımlarla yürüyen ve görev yapan, gücünü halkımızdan ve kanunlardan alan Türk Polis Teşkilatı hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle mesai kavramı tanımaksızın gecesini gündüzüne katmaktadır. Tarih boyunca devletler kurmuş olan ecdadımız, kamu düzeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüştür. Polisimiz şanlı geçmişinde de üstün çalışma azmi, gayret ve fedakarlığı ile tarih sahnesindedir."

Dünyada ve Türkiye'de küresel bir sorun olarak insanlığın karşısında duran Koronavirüs sürecinde, salgınla mücadelede polisin hep sahada, cansiperane çalışmaya devam ettiğini kaydeden Vali Ayyıldız:

"Türk polisi, aziz milletimizin takdirini bir kez daha kazanmıştır. Eskişehir'de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için emniyet müdürlüğümüzün gösterdiği üstün çalışma azmi, gayret ve fedakarlık her türlü takdirin üstündedir. Kamu düzeninin sağlanması için suçlulara göz açtırmayan polisimizin, tarihinde de aynı başarılara imza attığı; Eskişehir polis tarihine dair yapılan yeni araştırma bulgularında belirtilmektedir. Bir asır önce sayıca çok az olmalarına rağmen polislerimizin Eskişehir'de vazifelerini fedakarca yerine getirdiklerini, zor şartlarda dahi canlarını vazifelerine feda eden faal ve gayretli memurların suçluları 'pençe-i kanuna' teslim ettiklerini, polislerimizin bugün olduğu gibi geçmişte de gönül aynasını işine yansıttıklarını biliyoruz."