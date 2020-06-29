Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu
CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi'yle İzmir'den Eskişehir'e atanan Vali Erol Ayyıldız'ın, ilk talimatı makam odasının yanı sıra valiliğin girişindeki ana kapının da vatandaşlara açılması oldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi'yle İzmir'den Eskişehir'e atanan Vali Erol Ayyıldız'ın, ilk talimatı makam odasının yanı sıra valiliğin girişindeki ana kapının da vatandaşlara açılması oldu. Valilik girişinde hizmet veren açık kapı masaları da çoğaltıldı.
Eskişehir'de göreve başlayan Vali Erol Ayyıldız, verdiği ilk talimatla makam odasının yanı sıra daha makam kapısı olarak kullanılan ana girişi halka açtırdı. Kaymakam olarak görev yapmaya başlamasından bu yana 'açık kapı' uygulamasını geleneksel hale getirdiği öğrenilen Ayyıldız, makam odasının kapatılmaması yönünde talimat verdi. Bu talimatın ardından valilikteki neredeyse tüm odaların kapıları açık tutulmaya başladı. Valiliğe sorunlarını anlatmak için gelenler ana giriş kapısına konulan açık kapı görevlisi tarafından karşılanıyor. Daha sonra da isterse Vali Erol Ayyıldız ile görüştürerek sorunları çözüme kavuşuyor. Açık kapı masalarının sayılarının artırıldığı valilik binasına gelen vatandaşlardan Sevgi Yılmaz, "Valilik girişinde karşılandım. Burada sorunlarını anlatınca hemen çözüm bulmak için harekete geçtiler. Sayın valimize bu uygulama için çok teşekkür ederiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:15 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu - Son Dakika
Son Dakika 17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 06:51 İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 21:18 TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı