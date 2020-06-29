Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu - Son Dakika

Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi'yle İzmir'den Eskişehir'e atanan Vali Erol Ayyıldız'ın, ilk talimatı makam odasının yanı sıra valiliğin girişindeki ana kapının da vatandaşlara açılması oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi'yle İzmir'den Eskişehir'e atanan Vali Erol Ayyıldız'ın, ilk talimatı makam odasının yanı sıra valiliğin girişindeki ana kapının da vatandaşlara açılması oldu. Valilik girişinde hizmet veren açık kapı masaları da çoğaltıldı.

Eskişehir'de göreve başlayan Vali Erol Ayyıldız, verdiği ilk talimatla makam odasının yanı sıra daha makam kapısı olarak kullanılan ana girişi halka açtırdı. Kaymakam olarak görev yapmaya başlamasından bu yana 'açık kapı' uygulamasını geleneksel hale getirdiği öğrenilen Ayyıldız, makam odasının kapatılmaması yönünde talimat verdi. Bu talimatın ardından valilikteki neredeyse tüm odaların kapıları açık tutulmaya başladı. Valiliğe sorunlarını anlatmak için gelenler ana giriş kapısına konulan açık kapı görevlisi tarafından karşılanıyor. Daha sonra da isterse Vali Erol Ayyıldız ile görüştürerek sorunları çözüme kavuşuyor. Açık kapı masalarının sayılarının artırıldığı valilik binasına gelen vatandaşlardan Sevgi Yılmaz, "Valilik girişinde karşılandım. Burada sorunlarını anlatınca hemen çözüm bulmak için harekete geçtiler. Sayın valimize bu uygulama için çok teşekkür ederiz" dedi.

Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor

Erol Ayyıldız, Eskişehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu - Son Dakika

Son Dakika

17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 06:51 İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 21:18 TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:59:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]