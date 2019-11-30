Son Dakika Haberleri: Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak: "Eskişehirspor, Süper Lig'i hak eden bir kulüp" - ESKİŞEHİR
Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak: 'Eskişehirspor, Süper Lig'i hak eden bir kulüp' - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak: "Eskişehirspor, Süper Lig'i hak eden bir kulüp" - ESKİŞEHİR

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehir spor'un yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya geldi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde siyah-kırmızılı yönetici ve futbolcularla buluşan Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un Türk spor tarihi içinde adından her zaman övgüyle bahsedilen bir kulüp olduğunu söyledi.

Siyah-kırmızılıların önemli başarılara imza atmış, çok köklü bir kulüp olduğunu kaydeden Çakacak, şöyle konuştu:

"Bugün içinde bulunduğu durum, Eskişehirspor'un yeri değil. Eskişehirspor, Süper Lig'i hak eden bir kulüp. İsteğimiz Eskişehirspor'umuzu Süper Lig'de görmektir. Futbolcuları ve teknik heyeti, yarın yapılacak Altay maçı öncesinde manevi güçle uğurlamak için buraya geldik. Hem yeni yönetim kuruluna hem de fedakar futbolcularına içten teşekkür ediyorum. Altay maçında sizlere başarılar diliyorum."

Kulüp başkanı Mustafa Akgören ise kentte birlik ve beraberlikle Eskişehirspor coşkusunu yeniden yaşatmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, Vali Özdemir Çakacak'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Çakacak ve beraberindekiler, siyah-kırmızılı kafileyi, yarın saat 19.00'da başlayacak Altay maçı için İzmir'e uğurladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak: Eskişehirspor, Süper Lig'i hak eden bir kulüp - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:05 Kaynak: AA
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