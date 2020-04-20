Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kentteki hastanelerin imkan ve kabiliyetlerinin çok iyi durumda olduğunu belirtti.

Çakacak yaptığı açıklamada, her hastanenin pandemi nedeniyle normal yatak sayılarına ilave olarak arttırılmış yatak planlamalarının bulunduğunu kaydetti.

Bugün itibarıyla arttırılmış yatak planlamalarını devreye almaya ihtiyaç olmadığını aktaran Çakacak, şunları ifade etti:

"Mevcut yatak kapasitelerimiz ve sağlık altyapımızla rahatça yönetilebilir durumda. Tüm hastanelerimizde aynı zamanda normal hastalarımız için de hizmet devam etmektedir. Hastanelerimizin imkan ve kabiliyetleri çok iyi durumda. Şu anda ilave yatak planlamalarını devreye almaya ihtiyaç yok."