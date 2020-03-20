Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan nevruz mesajı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakacak mesajında, Türk milletinin sahip olduğu ve nesilden nesile aktararak günümüze kadar yaşattığı önemli kültür değerlerinden biri olan Nevruz Bayramı'nın içerdiği güçlü anlamlarıyla yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa ve kardeşliğe verilen önemin en güzel sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Nevruzun Türkistan'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada doğanın uyanışıyla kutlandığını hatırlatan Vali Çakacak, şunları kaydetti:

"Nevruzun, zengin kültürümüzün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan; kardeş Türk cumhuriyetleriyle aramızdaki milli ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla kutladığımız ve geleceğe taşıma azminde olduğumuz önemli zenginliklerimizdendir. Türk dünyasında ve ülkemizde yüzyıllardan beri bayram olarak kutlanan nevruz, millet olarak bir arada huzur içinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği, karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır. Tarihimizin derinliklerinden günümüze kültür ırmağından akıp gelen, yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir."