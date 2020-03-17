Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan Şehitleri Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan Şehitleri Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan Şehitleri Anma Günü mesajı Açıklaması

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan Şehitleri Anma Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakacak, mesajında, 105 yıl önce çağının en güçlü devletlerine karşı Çanakkale ruhuyla kenetlenen ecdadın, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını kanını ve canını feda ederek tarihe altın harflerle nakşedilen emsalsiz bir destan yazdığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı, Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere umut ışığı olduğunu vurgulayan Çakacak, şunları kaydetti:

"Türk milleti, tarihi boyunca varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik ruhuyla yekvücut olmuş, vatanını bedeli ne olursa olsun korumasını bilmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehitlik ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane emanetleridir. Bizler istiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olduğunda atalarımızdan devraldığımız bağımsızlık ruhunun hakkını verecek ve bir avuç vatan toprağı için cihanı karşımıza alıp atalarımıza layık nesiller olduğumuzu ispat etmekten çekinmeyeceğiz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü kutluyor, kanlarını bu aziz millet ve bu kutsal topraklar için akıtmış tüm şehitlerimizi ve başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum."

Özdemir Çakacak, Çanakkale, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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