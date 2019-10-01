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Eskişehir Valisi, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

1 saat önce

Eskişehir'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 özel harekat polis memurunu hastanede ziyaret eden Valisi Özdemir Çakacak, "İki arkadaşımızın durumları iyi" dedi.

Eskişehir Valisi, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti, System.String[]

Eskişehir'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 özel harekat polis memurunu hastanede ziyaret eden Valisi Özdemir Çakacak, "İki arkadaşımızın durumları iyi" dedi.


Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan polis memurlarını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (ESOGÜ) ziyaret etti. Vali Özdemir Çakacak, yaptığı açıklamada, " Adana'da geçtiğimiz hafta içerisinde polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerden ikisi silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirildi. İki arkadaşımız yaralandı. Onları ziyarete geldik. Durumları iyi. Ağır değiller" dedi. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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