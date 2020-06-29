ESKİŞEHİR Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi - Son Dakika

ESKİŞEHİR Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi

Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmediESKİŞEHİR'de, tramvayda yolcuların sosyal mesafe kuralına uymamasına kızan vatman, 'Araç yüzde 50 kapasiteye düşmediği sürece hareket etmeyecektir' diye anons yaptı.

Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi

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ESKİŞEHİR'de, tramvayda yolcuların sosyal mesafe kuralına uymamasına kızan vatman, 'Araç yüzde 50 kapasiteye düşmediği sürece hareket etmeyecektir' diye anons yaptı. Yolcular arasında tartışma çıkarken, bir süre bekleyen vatman da tramvaydan inen olmayınca yola devam etmek zorunda kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılmasının zorunlu olduğu Eskişehir'de toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk, sosyal mesafe kuralının uygulanmasını zorlaştırdı. Kentte gün boyu özellikle tramvaylarda yoğunluk yaşanırken, vatmanlar da yolcuları sosyal mesafe kuralına uymaları için anonslarla uyardı. Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi'ne (ESTRAM) bağlı çalışan vatman, fazla yolcu olduğunu fark edince 2 Eylül Caddesi'ndeki belediye durağına geldiğinde durdu ancak sadece ön kapıyı açarak, yolcuların inmesini bekledi.

2 KEZ UYARDI, KİMSE İNMEDİ

Kimsenin inmediğini gören vatman, yolcuları uyararak, 'Araç beklemede kalacaktır, araç yüzde 50 kapasiteye düşmediği sürece hareket etmeyecektir. Bekleme süreci belli değildir' ve 'Sayın yolcularımız araç kapasitesi yüzde 50'yi aştığı sürece araç hareket etmeyecektir. Lütfen bu konuda yolcuların yardımcı olmaları önemle rica olur? diye anonslar yaptı. Bu sırada durakta bekleyenler, tramvaya binemedikleri için tepki gösterirken, tramvay içinde de yolcular arasında tartışma çıktı. Durakta bekleyenler, tramvaya binemezken, yolculardan biri, 'Bizim de 45 dakika beklediğimiz oldu. Lütfen ayakta olanlar insin. Burada bekleyen 100 kişinin hakkına gidiyorsunuz' diye tepki gösterdi. Tramvaydaki yolcular ise uzun süredir beklediklerini dile getirerek, tramvaydan inmedi. Bir süre durakta bekleyen vatman, kimse inmeyince güzergahına devam etmek zorunda kaldı.

Tramvay yolcularından bir kadın, 'Kaptanda kabahat, diğerleri gibi uyum sağlasın o da. Vatandaşın gitmek, gelmek hakkıdır. Ayaklarımdan rahatsızım, inmemi istediler ama inemedim. Mecburiyetim olmasa neden çıkayım' Zaten tehlikeli durum. Ne işim olur insanlarla tartışmakla? diye konuştu.

Tramvayda genel olarak maske zorunluluğuna uyulduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralı nedeniyle boş bırakılması gerekilen koltukların ise dolu olduğu görüldü.

Koronavirüs, Eskişehir, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:02 Kaynak: DHA

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