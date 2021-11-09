Eskişehir ve Afyonkarahisar'da "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" kapsamında 125 bin fidan dikilecek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 Kasım'dan itibaren gerçekleştirilecek "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" kapsamında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 29 ayrı noktada fidan dikiminin gerçekleştirileceği bildirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınmanın önüne geçmek, orman varlığını artırmak, ağaç sevgisini aşılamak, çevreye olan duyarlılığı yükseltmek için tüm ülkede eş zamanlı fidan dikimi yapılacağını belirtti.

Bu yılki temanın "84 milyon için üçer fidan dikiyoruz" olduğunu aktaran Boz, şunları kaydetti:

"Eskişehir ve Afyonkarahisar'da bütün hazırlıklar tamamlandı. Toprak işlemelerini yaptık, fidan çukurları açıldı. Fidanları sahaya taşıdık. Tören günü iki ilimizde yaklaşık 125 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yıl boyunca ise Eskişehir'de 3 bin 460 bin, Afyonkarahisar'da ise 2 milyon 208 bin fidan dikmiş olacağız."

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikim töreni için Eskişehir'de 15 ayrı noktada, 108 hektarlık sahaya toplam 116 bin fidan dikileceği, kent merkezindeki törenin Sarısungur Mahallesi'nde Afyonkarahisar'da ise 14 ayrı noktada 14 hektarlık sahaya, 9 bin fidan dikileceği törenin ise Yolçatı ağaçlandırma sahasında saat 11.00'de yapılacağı bilgisi verildi.

İnternet üzerinden dikilecek fidanları sahiplenme ise devam ettiği bildirilen açıklamada, "Vatandaşlar, www.gelecegenefes.com sitesi üzerinden kendi adlarına fidan sahiplenebilecek, isteyenler 10 lira bedel ile fidan bağışı da yapabilecek. Bugüne kadar Eskişehir'de 1 milyon 401 bin, Afyonkarahisar'da ise 353 bin fidan vatandaşlar tarafından sahiplenildi." ifadesi kullanıldı.