Eskişehir ve Bilecik'te düşen vakalar, Kütahya'da arttı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir ve Bilecik'te vaka sayıları düşerken, Kütahya'da artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de, vaka sayısı 100 bin kişide 725'ten 99,12 düşüşle 625,88'e indi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da vaka sayısı, 100 bin kişide 407,1'den 194,27 artışla 601,37'ye yükseldi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 678,50'den 50,29 düşüşle 628,21'e indi.

Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 85,9 olurken, Bilecik'te bu oran yüzde 84, Kütahya'da ise yüzde 79,7 oldu.HARİTALAR HALA KIRMIZI

Öte yandan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Bilecik, azalan vakalara rağmen risk haritasında kırmızı ile gösterilirken, artış yaşanan Kütahya'da haritanın tamamı 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı oldu