Üye Girişi
Eskişehir ve Bilecik'te düşen vakalar, Kütahya'da arttı - Son Dakika

Eskişehir ve Bilecik'te düşen vakalar, Kütahya'da arttı

07.02.2022 17:49
Eskişehir ve Bilecik'te düşen vakalar, Kütahya'da arttı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir ve Bilecik'te vaka sayıları düşerken, Kütahya'da artış gösterdi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir ve Bilecik'te vaka sayıları düşerken, Kütahya'da artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de, vaka sayısı 100 bin kişide 725'ten 99,12 düşüşle 625,88'e indi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da vaka sayısı, 100 bin kişide 407,1'den 194,27 artışla 601,37'ye yükseldi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 678,50'den 50,29 düşüşle 628,21'e indi.

Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 85,9 olurken, Bilecik'te bu oran yüzde 84, Kütahya'da ise yüzde 79,7 oldu.HARİTALAR HALA KIRMIZI

Öte yandan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Bilecik, azalan vakalara rağmen risk haritasında kırmızı ile gösterilirken, artış yaşanan Kütahya'da haritanın tamamı 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı oldu


Eskişehir ve Bilecik'te düşen vakalar, Kütahya'da arttı
YORUMLAR
500

Koronavirüs, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir ve Bilecik'te düşen vakalar, Kütahya'da arttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:55:47. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir ve Bilecik'te düşen vakalar, Kütahya'da arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement