Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı - Son Dakika

Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı

31.03.2021 10:48
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında 'çok riskli' iller arasında yer alan Eskişehir'de vaka sayısı 1 haftada 2'ye katlanarak 118,69 artışla 235,25'e yükselirken, Bilecik'te ise 114,69'dan 227,69'a, Kütahya'da da 41,79 artışla 153,12 seviyesine çıktı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında 'çok riskli' iller arasında yer alan Eskişehir'de vaka sayısı 1 haftada 2'ye katlanarak 118,69 artışla 235,25'e yükselirken, Bilecik'te ise 114,69'dan 227,69'a, Kütahya'da da 41,79 artışla 153,12 seviyesine çıktı. Eskişehir'de artan vaka sayısının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, şehir merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu caddelere kısıtlama getirildi. Hamamyolu Caddesi'ndeki oturma alanları güvenlik şeritleri çekilerek kullanıma kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 20- 26 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 bin kişide 116,56 vaka oranıyla 'çok riskli' iller arasında yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalardaki artış yeni tabloya da yansıdı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte 1 haftalık süreçte koronavirüs vakaları 116,56'dan 2 katına çıkarak 118,69 oranında artışla 225,12 seviyesine yükseldi. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 3 bin 727'ye yükselirken, koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi'nde 14'ü yoğun bakım olmak üzere 579 hasta halen Covid-19 servislerinde tedavi görüyor. Günlük 550 kişinin pozitif vaka olarak tespit edildiği kentte son 1 yılda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 783 oldu.

HES HARİTASI KIZARDIVakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamının 'düşük risk' anlamına gelen 'mavi' renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından yeniden kırmızıya boyandı.TRAFİĞE KAPALI CADDEDE OTURMA ALANI KAPATILDIEskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler aldı. Kurul tarafından şehir merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu caddelere denetim ve kısıtlama getirildi. Hamamyolu Caddesi'ndeki özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin yoğun olarak bir araya geldiği 500 metre uzunluğundaki alanda sokaktaki oturma gruplarının çevresi güvenlik şeritleri çekilerek kullanıma kapatıldı. Ayrıca trafiğe kapalı olan İsmet İnönü ve İki Eylül Caddelerine giriş- çıkışlar kısıtlanarak kontrollü olarak yapılmaya başlandı. Polis ve mahalle bekçileri caddelerde görev alarak yoğunluğu kontrol altına aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, otellerde tek gecelik kayıt yaptırılarak eğlence yapılmasını önlemek için ikameti Eskişehir'de olanlara en az 5 gün otelde kalma şartı getirdi. Uygulamanın sadece kentin merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı'nda geçerli olduğu ifade edildi.VAKALAR ARTTI, KALABALIK AZALMADIEskişehir'de vaka oranlarının 2 katına çıkmasına rağmen sokaklardaki insan kalabalığı dikkat çekti. Özellikle trafiğe kapalı olan İkieylül, Hamamyolu ve İsmet İnönü- 1 Caddelerinde maske zorunluluğuna uyulurken, sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlendi.BİLECİK'TE DE VAKALAR 2 KATINA ÇIKTISağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik'te vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkarak 100 binde 114,30'dan 227,69'a yükseldi. Artış, HES haritasına da yansırken, daha önce mavi olan kent, kısa sürede kırmızıya döndü.KÜTAHYA'DAKİ DURUM

Kütahya'da vaka sayısındaki artış bu hafta da sürdü. Sağlık Bakanlığı verilerinde 'yüksek riskli' iller arasında yer alan 580 bin nüfuslu Kütahya'da vaka oranı 41,79 artışla 153,12 seviyesine çıktı.


Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı
Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı

Koronavirüs, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Türkiye'den ABD'ye Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu
Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:55
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı         
10:31
İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor         
10:10
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal         
00:55
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 11:02:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei