Eskişehir ve Bozüyük'te aranan zanlı Kütahya'da sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir ve Bozüyük'te aranan zanlı Kütahya'da sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Eskişehir ve Bozüyük'te aranan zanlı Kütahya'da sahte kimlikle yakalandı

6 saat önce

Silahlı yağma ve silahlı tehdit suçlarından Eskişehir ve Bozüyük Savcılıklarınca toplam 13 yıl 8 ay hapis cezasından arandığı tespit edilen zanlı Kütahya'da eğlence mekanında sahte kimlikle yakalandı.

Eskişehir ve Bozüyük'te aranan zanlı Kütahya'da sahte kimlikle yakalandı, System.String[]

Silahlı yağma ve silahlı tehdit suçlarından Eskişehir ve Bozüyük Savcılıklarınca toplam 13 yıl 8 ay hapis cezasından arandığı tespit edilen zanlı Kütahya'da eğlence mekanında sahte kimlikle yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince eğlence mekanında yapılan uygulamada üzerinde kimliği olmayan, beyanına göre yapılan sorgulamada Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesince resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan ifadeye yönelik yakalama emri ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan ve üzerinde Serdar Erişen adına düzenlenmiş kimlik bulunan şahıs, gerçek isminin Recep Yerebakan olduğunu söyledi. Şahsın bu kimliği üzerinden yapılan UYAP sorgulamasında silahlı yağma ve silahlı tehdit suçlarından Eskişehir ve Bozüyük Savcılıklarınca toplam 13 yıl 8 ay hapis cezasından arandığı tespit edildi. Zanlı kimliği hakkında yalan beyanda bulunmaktan polis merkezince işlem yapılarak arandığı yakalama emri gereği cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Eskişehir, Bozüyük, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
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