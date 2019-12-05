Son Dakika Haberleri: Eskişehir ve Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
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Eskişehir ve Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir ve Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı, System.String[]

Eskişehir ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kentte belirlenen adreslere yönelik 100 polisin katılımıyla drone destekli operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlının yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu, av tüfeği ile 41 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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