Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

17.06.2022 13:42
Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Eskişehir merkezli operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı cezaevine gönderildi.

Eskişehir merkezli operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri iddia edilen H.K, Ş.G, Y.F, Y.G, K.A, F.K. ve E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, Ş.G, Y.F, Y.G, K.A. ile F.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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