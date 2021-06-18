Açıklamada, geceye kadar sürmesi beklenen yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise söz konusu bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Bölgedeki kuvvetli yağış nedeniyle caddeler su altında kaldı. Sokaktaki birçok kişi zor anlar yaşadı.

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, etkili oldu.

Son Dakika › Güncel › Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış - Son Dakika

Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Eriksen taburcu edildi

Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi

Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı