Eskişehir ve Kütahya'da 1 Günlük Kar Tatili
28 dakika önce
ESKİŞEHİR ve Kütahya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
ESKİŞEHİR ve Kütahya
'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Eskişehir
Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu kapsamda engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
Kütahya'da da kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik açıklamasında; "İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz
İlçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba
) ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır." denildi. - Tahya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:49 Kaynak: DHA
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
Son Dakika! Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı